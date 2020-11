Tudi konjiška spet odprta

Čas epidemije je predvsem čas, ki ga zaradi omejitev gibanja lahko izrabimo za potovanja v različne svetove, ki nam jih ponujajo knjige. Kot poudarja vodja Splošne knjižnice Slovenske Konjice Ana Miličević, branje dokazano dobro vpliva na kakovost našega življenja, zmanjšuje posledice stresa, tesnobe, žalosti… Zato si bodo v konjiški knjižnici še naprej prizadevali, da bodo uporabnikom kljub epidemiji čim bolj dostopni.

Skrbijo za varnost

Od razglasitve druge epidemije, 18. oktobra, so v Splošni knjižnici Slovenske Konjice svoje delo že nekajkrat popolnoma spremenili in prilagodili razmeram. »Od brezstične izposoje, ko smo fizično gradivo uporabnikom pripravljali v vrečke, ti pa so ga prevzemali pred glavnim vhodom, do popolnega zaprtja knjižnice, smo od 2. novembra ponovno odprti. Delamo ob doslednem upoštevanju strogih varnostnih ukrepov, kot so uporaba zaščitne maske, razkuževanje, upoštevanje varnostne razdalje in omejenega števila oseb v prostoru. Pod temi pogoji obiskovalcem omogočamo dostopati tudi do knjižnih polic. Vsaka vrnjena knjiga ali drugo izposojeno gradivo pa mora v 3-dnevno karanteno,» še pojasnjuje vodja knjižnice.

V prostorih knjižnice pa še vedno ni mogoče daljše zadrževanje, prebiranje časopisov ali uporaba knjižničnih računalnikov.

Spletne vsebine

Poleg fizične izposoje knjig, zagotavljajo še bogato zbirko različnih spletnih vsebin. Na Biblosu lahko preko konjiške knjižnice izbirate med več kot 400 elektronskimi knjigami za odrasle in otroke. Zbirko pa redno dopolnjujejo z novimi naslovi.

PressReader ponuja več kot 3.000 dnevno svežih časopisov in revij v 60 jezikih. Nabor revij pokriva modo, ročna dela, računalništvo, avtomobilizem, kulturo, šport….

Ob tem članom konjiške knjižnice po novem ponujajo še izposojo zvočnih knjig v slovenskem jeziku na daljavo. Trenutno je na voljo 100 naslovov zvočnih knjig, a ponudbo nenehno dopolnjujejo. Odpiralni čas knjižnice tako v Slovenskih Konjica kot tudi v Ločah, Zrečah in Vitanju ostaja nespremenjen.