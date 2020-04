Tudi konjiška proizvajalca oken z manj naročili

Tudi konjiška proizvajalca oken in drugega stavbnega pohištva se že soočata z manj naročili.

Kakšna prihodnost čaka podjetji Senčila Senica in Okna Hohler?

Senčila Senica: delajo, a manj

V podjetju Senčila Senica so prvi teden po razglasitvi epidemije ustavili proizvodnjo stavbnega pohištva in senčil, je povedal Matej Senica. Prejšnji teden so znova začeli z delom, a v manjšem obsegu. Tako naenkrat v podjetju dela manjša skupina zaposlenih, na okoli 250 kvadratnih metrih od štiri do pet delavcev. Del zaposlenih koristi dopust, pravi lastnik podjetja.

Na terenu trenutno delata dva monterja. Stavbno pohištvo vgrajujejo le v nenaseljenih objektih in novogradnjah, pri čemer upoštevajo predpise in smernice, zatrjuje Senica. Pravi tudi, da imajo delavci na voljo razkužila, maske in vezirje. Druge stranke so o zamudah obvestili in večinoma so situacijo sprejeli z razumevanjem.

Tudi v Senčilih Senica zaznavajo izrazit upad novih naročil. Trenutno v naseljenih stanovanjih niti ne izvajajo meritev, pravi Matej Senica, ki v najboljšem primeru pričakuje ‘le’ 30-odstoten upad naročil. Boji se, da bo ob zmanjšanem obsegu dela nekaj zaposlenih treba odpustiti. Za zdaj sicer še ne koristijo nobenega od vladnih ukrepov

Okna Hohler

V konjiškem podjetju Okna Hohler, kjer se ukvarjajo z izdelavo in montažo stavbnega pohištva, za zdaj še imajo dovolj dela, a že zaznavajo upad novih naročil, nam je sporočil Borut Hohler.

Trenutno ob vseh predpisanih ukrepih predvsem končujejo naročila, ki so jih prejeli pred epidemijo. Proizvodnja teče z nižjim tempom. Nova naročila sprejemajo le preko telefonov in elektronske pošte, a pri tem že zaznavajo upad in takšen trend pričakujejo tudi v prihodnjih tednih. Montaž stavbnega pohištva trenutno ne opravljajo v zasebnih hišah in stanovanjih, pri čemer so stranke prosili za strpnost in razumevanje. Na drugih gradbiščih pa dela potekajo ob upoštevanju smernic in predpisov, zatrjuje Borut Hohler.

V podjetju je trenutno sedem zaposlenih. Vodstvo pravi, da dela na vso moč, da zaradi težke situacije ne bi bilo treba odpuščati. Upajo, da se gospodarstvo po epidemiji spet čim prej stabilizira, da bodo ljudje znova obnavljali svoje domove. “Zavedamo se, da so pred nami težki mesci, ampak s skupno močjo celotnega kolektiva bomo to zadevo izpeljali najbolje. Usmerjeni smo v prihodnost,” dodaja Borut Hohler. (N. K.)