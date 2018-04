Tudi Celje je dobilo klopco za dojenje

Tudi Celje je dobilo posebno MAM klopco za dojenje in previjanje, ki se odslej nahaja na otroškem igrišču na Savinjskem nabrežju v mestnem parku. Kot je pojasnila vodja projekta postavitve MAM klopc za dojenje pri podjetju Apollo, je namen klopc spodbujanje dojenja na javnih mestih kot nekaj povsem normalnega, življenjskega. »Še vedno se srečujemo z dilemo ali je dojenje na javnem mestu preveč intimna stvar ali popolnoma naraven proces, ki se ga ne rabimo sramovat. Samo menimo, da je to nekaj povsem naravnega in podpiramo dojenje tudi v javnih prostorih,« je jasna vodja projekta. Klopca je sestavljena iz dveh delov, en del je namenjen dojenju otroka, drugi del pa je previjalna površina, kjer lahko starš otroka previje.