Tudi Andraž Pogorevc želi postati prihodnji vitanjski župan

Tudi 27-letni Andraž Pogorevc želi postati prihodnji vitanjski župan. Diplomirani varnostni manager, sicer že sedem let zaposlen kot poklicni gasilec v Poklicni gasilski enoti Celje, se bo za župansko lento na jesenskih volitvah potegoval kot neodvisni kandidat, a bo hkrati vesel podpore katerekoli stranke. Kot je za NOVICE in Radio Rogla povedal se je za kandidaturo odločil na pobudo občanov in občank, hkrati pa želi prispevati k razvoju in stabilnosti kraja. Kot neodvisni kandidat bo moral zbirati podpise podpore. Točno število podpisov, ki jih potrebuje za vložitev kandidature bo znano v prvem tednu septembra, glede na stanje preteklih volitev pa naj bi 30 podpisov zadoščalo.

