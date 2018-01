Trije celjski judoisti v Tunisu na odru za zmagovalce

Judoistka celjskega kluba Z’dežele Sankaku Tina Trstenjak je konec tedna na tekmi za veliko nagrado Tunisa osvojila prvo mesto. Najboljša je bila v kategoriji do 63 kilogramov, kjer je v finalu po zlati točki premagala Japonko Aimi Nouči. Med moškimi do 60 kilogramov je bil drugi Matjaž Trbovc, tretje mesto si je priborili še Klara Apotekar (do 78 kg).

Foto: IJF