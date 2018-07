Sinoči ob 21.32 so na avtocesti, v predoru Pletovarje, v občini Slovenske Konjice trčila tri tovorna vozila. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Slovenske Konjice, ki so zavarovali kraj, odklopili akumulatorje, posipali cestišče z vpojnimi sredstvi, ga očistili ter nudili pomoč vlečni službi. Dve tovorni vozili sta uničeni, eno pa poškodovano.

