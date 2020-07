Tri nove zlate medalje za mleko Mlekarne Celeia

Mlekarna Celeia se lahko pohvali s tremi novimi zlatimi medaljami. Prejela jih je za mleka Zelene doline na 34. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov v Gornji Radgoni.

Mleko Zelene doline nastaja iz mleka slovenskih kmetij, ki v Mlekarno Celeia prihaja z več kot 900 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije.

»Strokovni ocenjevalci so nova priznanja kakovosti prisodili našim trem mlekom – trajnemu mleku s 3,5 % in 1,5 % mlečne maščobe ter trajnemu mleka brez laktoze s 3,5 % mlečne maščobe. Mleko kot osnova za naše izdelke tako samo po sebi govori o kakovosti izdelkov, ki pri nas nastajajo.

Vso naše mleko mora izpolnjevati stroge pogoje kakovosti, med katerimi smo edini v Sloveniji, ki v celoti proizvajamo izdelke iz mleka brez GSO (brez gensko spremenjenih organizmov). Vnovična potrditev naše zaveze h kakovosti je vsekakor izjemno pomembno priznanje za delo, ki ga naši rejci in zaposleni v mlekarni vsak dan vlagajo v izdelavo izdelkov iz najboljšega slovenskega mleka, « razlagajo v Mlekarni Celeia.

To je že drugo letošnje pomembno priznanje za mleko iz Mlekarno Celeia, saj so jim kupci spomladi v družbi uglednih mednarodnih in domačih znamk v kategoriji mleka podelili naziv Trusted Brand.