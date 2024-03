Tretji vikend v marcu izredno uspešen za bistriški Judo klub Impol

V Poreču je potekal kadetski evropski pokal v judu. Tekmovalo je 558 tekmovalcev iz 23 držav. Bistriški judoist Gal Blažič je pometel z vso konkurenco in osvojil zlato medaljo v kategoriji do 55 kg. V uvodnih bojih je ugnal nasprotnika iz Nemčije ter dva predstavnika Brazilije. V polfinalu je premagal Francoza, v finalu pa je z zanesljivim ipponom premagal Nemca. Za Gala je to prva zlata medalja na evropskih pokalih. S tem uspehom je potrdil nastop na evropskem prvenstvu, ki bo letos v Bolgariji ter tudi na svetovnem prvenstvu v Peruju. V Poreču sta tekmovala še Luka Kodrič (do 66 kg) in Tjaš Pintarić (do 73 kg), ki sta tekmovanje končala v uvodnih bojih.

V Rigi v Latviji je potekal članski evropski pokal v judu, na katerem je nastopilo 316 tekmovalcev iz 26 držav. David Štarkel je v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto medaljo. Po uvodni zmagi nad predstavnikom iz Norveške, je v četrtfinalu moral priznati premoč Kazahstancu. Nato je v repasažu opravil z Nizozemcem, Ukrajincem in v borbi za tretje mesto s predstavnikom iz Velike Britanije. Miha Brence je v kategoriji do 73 kg izgubil uvodno borbo proti predstavniku Nemčije.

V Murski Soboti je potekalo tekmovanje v judu za starostne kategorije U14 in U16 za Pokal Murske Sobote. Judo klub Impol je osvojil skupno prvo mesto v kategoriji U14 med 24. klubi. Posamezno sta srebrni medalji osvojila Miha Ratej in Matevž Perpar, bronaste medalje so osvojili Ema Rožan, Žan Tomažič in Nino Močnik. Četrti mesti sta osvojila Žan Podgoršek in Matic Marinko, peta sta bila Rok Slana in Anže Kovačič, sedmi mesti pa sta osvojila Peter Gajšek in Jakob Kocjan. (Povzeto po: zapisu Aneja Dukariča.)