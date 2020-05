Tretjeligaši so sezono že končali: odziva iz konjiškega in zreškega kluba

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je pred dnevi predstavila scenarije za nadaljevanje sezone na slovenskih zelenicah. Teoretično bi lahko s prvo ligo nadaljevali 23. maja, bolj verjetna pa sta datuma: 30. maj ali 6. junij. Ob tem še vedno računajo, da bi prvenstvo do konca odigrali tudi drugoligaši.

Sezona v obeh 3. slovenskih ligah pa je že končana. V 3. ligi – vzhod je tako vrstni red takšen, kot po jesenskem delu. Prvo je Šmartno 1928, konjiška Dravinja je tretja, NK Zreče peti.

“Težko je ocenjevati pravilnost odločitve NZS o odpovedi tekmovanja. Verjetno razpolagajo z določenimi podatki in študijami, ki so jih pripeljale do take odločitve, pri kateri so gledali predvsem na zdravje vseh vključenih, kar je seveda pravilno,” se je na dejstvo, da je sezone predčasno konec odzval trener Dravinje Brane Vodopivec, ki pa poudarja, da posledic koronavirusa v Sloveniji ne čutimo v taki meri kot v nekaterih drugih državah, zato se marsikomu poraja vprašanje o smiselnosti takih ukrepov in se že pojavljajo tudi pobude o igranju nogometa tudi v 3. ligi.

Iz športnega vidika bi si Vodopivec želel, da se prvenstvo odigra do konca, a ob tem opozarja, da je treba upoštevati več stvari. Ob najpomembnejšem – zdravju igralcev, so tu še tveganje poškodb ter organizacijski in finančni vidik. “Moje osebno mnenje je, da v tej polsezoni ne bomo izgubili toliko, kot bi lahko izgubili v primeru igranja in morebitne ponovne razširitve virusa,” dodaja Vodopivec.

Glede na to, da gre za popolnoma amatersko ligo in da končna uvrstitev ne bi pomenila ničesar – ker je Radgona izstopila, ne bi izpadel nihče, je po mnenju trenerja zreškega kluba Damjana Flisa odločitev NZS o koncu tekmovanja pravilna.

