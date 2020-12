Trener Tomaž Pisnik je ponudbi iz Zreč dal prednost pred tujino

Tomaž Pisnik je od te sezone trener odbojkaric ekipe Weiler Volley Zreče. Živi na Muti, kjer je tudi zaposlen, na treninge v Zreče pa se vozi petkrat tedensko. Odbojko je začel aktivno igrati v klubu iz Vuzenice, od koder se je za deset sezon preselil k avstrijskemu prvoligašu Aich Dob, s katerim se je leta 2003 uvrstil tudi v osmino finala v evropskem pokalu, kar si šteje za največji igralski uspeh. Iz Avstrije se je po desetletju vrnil v matični klub. Trenersko delo pa zdaj opravlja že petnajst let. Pred prihodom v Zreče je bil trener v Vuzenici, Slovenj Gradcu, Benediktu in Mozirju.

V pogovoru za lokalni časopis NOVICE je povedal, da je ponudbi iz Zreč dal prednost pred tujino in da je cilj ekipe obstanek v 1. B slovenski ligi. Daljši pogovor že lahko preberete v NOVICAH, tukaj pa nekaj ‘za lušte’.

V Zreče ste prišli pred to sezono, pred tem ste delovali v Mozirju, ki prav tako igra v 1. B slovenski ligi. Kako to, da ste se odločili za to spremembo?

Odločitev, da trenerskega dela ne bom nadaljeval v Mozirju, sem sprejel, še preden so me k sodelovanju povabili v Zrečah. Poklical me je Marjan Pučnik in mi predstavil načrte za prihajajočo sezono. Imel sem tudi ponudbo iz tujine, toda odločil sem se prevzeti delo trenerja v Zrečah, saj mi je kljub oddaljenosti od domačega kraja bližje in mi posledično vzame manj časa.

V kakšni kondiciji je gledano z vaše trenerske perspektive zreški klub, na kakšnih temeljih stoji?

Zreški klub je organizacijsko v zelo dobri kondiciji, vloge so razdeljene tako, da sama organiziranost in vodenje kluba potekata nemoteno, kar je zelo pohvalno. Klub je zelo pozitivno naravnan, ima dolgoletno in bogato preteklost z dobrimi uspehi. Upam, da bom tudi sam pripomogel za napredek in uspehe v klubu.