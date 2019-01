Trener konjiških košarkaric je (spet) Stojan Fink

Na družabnem omrežju Facebook je bilo prejšnji teden možno prebrati kar nekaj komentarjev na odločitev vodstva Ženskega košarkarskega kluba Konjice, da Stojan Fink ne bo več trener selekcije U19 in članic. Po nepričakovani odstavitvi Finka z mesta trenerja je v nekaj dneh prišlo do preobrata. Finku so ponudili, da še naprej vodi tudi članice. Ta je ponujeno sprejel in že v soboto znova vodil ekipo na tekmi 1. slovenske lige.

Z dobro stranjo dolgo izjavo oz. pojasnilom so se na dogajanje v klubu pisno odzvali tudi člani upravnega odbora na čelu s predsednico Spomenko Vodopivec.

Izjavo objavljamo v celoti:

“Upravni odbor ŽKK Konjice obžaluje zadnje eskalacije in negativne odzive na družbenih medijih, ki so povezane z odzivom trenerja Stojana Finka na predlog in pobudo upravnega odbora glede sprememb vodenja članske ekipe. Upravni odbor uvodoma pojasnjuje, da nikakor in nikoli ni bil namen, da bi se trenersko delo in tudi drugo delo Stojana Finka v ŽKK Konjice prekinilo ali prenehalo, saj vsi cenimo njegovo znanje ter vpliv, ki ga ima na delovanje kluba. Žal nam je, da trener Stojan Fink, naš predlog oziroma poziv glede sprememb vodenja posameznih selekcij ocenjuje, kot lastno diskreditacijo in zaroto proti njemu.

Sedanji upravni odbor ŽKK Konjice, je vstopil v klub, na poziv glavnega trenerja Stojana Finka, s pojasnilom, da klub ostaja brez vodstva, da sta na izhodnih vratih preostala trenerja ter da se klub sooča z finančnimi težavami ter suspenzi košarkarske zveze zaradi nerednega poravnavanja tekočih obveznosti ter vedno manjšega vpisa deklet v nižje kategorije kluba. Ob prevzemu naših funkcij smo se zavezali, da bomo poskušali po najboljših močeh klubu pomagati iz težav, v katerih se je znašel. S trenerskim kadrom so sklenjeni dogovori, tako, da se je trenersko delo nemoteno odvijalo. Pričeli smo z aktivnostmi »Dekleta pod koše«, z namenom povečanega vpisa deklet v ŽKK Konjice. Vsi smo se aktivno vključili v pridobivanje donacij in sponzorstev za sofinanciranje delovanja kluba.

Namen ŽKK Konjice, je od same ustanovitve dalje, spodbujanje mladih (predvsem deklet) k ukvarjanju s košarko in tako prispevati k razvoju košarke v Republiki Sloveniji in njihovemu lastnemu osebnemu razvoju. Trenutno vodstvo kluba je že od samega nastopa dalje zavezano k temu cilju, ter tudi cilju, da se košarka v Slovenski Konjicah igra tudi na najvišji ravni, torej z igranjem članske ekipe v 1. Slovenski Košarkarski Ligi.

V povezavi z vizijo nadaljnjega razvoja ženske košarke znotraj kluba ter trenerjem Stojanom Finkom pa je prihajalo do drugačnih pogledov in tenzij. Glede na to, da ima ŽKK Konjice v tem trenutku težave z zagotavljanjem igralske kadra v članski ekipi in da smo verjeli, da se bo ta situacija v dveh sezonah spremenila zaradi igralk iz generacij 2001 -2003, je bilo naše mnenje, da je potrebno v igralski kader vključevati tudi te igralke, zaradi nabiranja izkušenj, vse z namenom krepitve članske ekipe v prihajajočih sezonah. Očitki o neambicioznosti in preferiranju posameznih igralk nimajo osnove, so samo manipulacija ter voda na mlin širše zainteresirane javnosti.

Članska ekipa ŽKK Konjice v sezoni 2018/2019 deluje predvsem zaradi zahteve in angažiranja tega upravnega odbora, z željo, da se ne prekine kontuiteta igranja košarke na najvišji ravni (mnenje nekaterih je bilo, da se v sezoni 2018/2019 ne igra s člansko ekipo). Ob tej priliki tudi izrekamo zahvalo kapetanki Katji Klančnik, ki se je angažirala, da je ekipa ostala skupaj.

Ker se člani upravnega odbora ŽKK Konjice ne počutimo poklicane, da bi krojili usodo ženske košarke v Slovenskih Konjicah in smo prišli v klub, da bi mu pomagali, ga nadalje razvijali v dobro trenutnih ter prihodnjih generacij, nikakor ne želimo, da bi bili mi razlog za odhod Stojan Finka, zato sklicujemo izredno skupščino, ki bo dne 8. 1. 2019, s ciljem umiritve razmer ter rešitve prihodnega vodenja kluba ŽKK Konjice.”