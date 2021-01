Trener konjiškega kluba Robert Matevžič bo tudi letos vodil reprezentanco U16

Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije (KZS) je na zadnji lanski seji, izpeljali so jo prek videokonference, potrdil selektorje reprezentanc mlajših starostnih kategorij za tekmovanja v koledarskem letu 2021. Dekleta do 16 let (gre za generacijo 2005/2006) bo še naprej vodil Robert Matevžič, sicer trener v Ženskem košarkarskem klubu Pro-Bit Konjice.

Matevžič bi kot selektor ekipo moral na evropsko prvenstvo divizije A na Portugalsko peljati že lani, a so tekmovanje zaradi koronavirusa odpovedali.

“Da ostanem selektor tudi za naslednje leto, smo se hitro dogovorili,” je za lokalni časopis NOVICE povedal Matevžič, ki upa, da letos ne bo težav s koronavirusom in bodo za avgust načrtovano evropsko prvenstvo na Portugalskem lahko odigrali.

Programa dela reprezentance še niso potrdili, saj po besedah Matevžiča čakajo, da bodo mlajšim selekcijam sploh omogočili nadaljevanje igranja državnih prvenstev: “Žal smo v hendikepu, saj v Sloveniji večina igralk ne sme niti trenirati, kaj šele igrati tekem. Izjema je nekje pet do šest košarkaric, ki so registrirane v članskih ekipah in igrajo tekme v članski kategoriji. Manjkajo pa jim seveda tekme v njihovih starostnih kategorijah, medtem ko v nekaterih drugih državah trenažni proces poteka normalno.”

Oglas