*** oglasno sporočilo

Bliža se mesec obdarovanj, stresnih nakupov, pa tudi božičnic in trinajstih plač. Mnogi med nami nestrpno pričakujemo konec leta, mnogim tudi popustijo zavore varčevanja.



Najlepše je nekoga razveseliti, presenetiti z darilcem, ki ga izberete skrbno in z ljubeznijo. Ob današnji poplavi ponudbe daril, ki prihajajo z vseh koncev sveta, je težko izluščiti nekaj, kar je uporabno, večno in vredno porabljenega denarja. Verjetno imamo vsi iz preteklosti darilce, ki ga leta prestavljamo iz predala v predal, na koncu ob kakem večjem čiščenju, ga lahko še celo zavržemo. Vrednost porabljenega denarja za darilo je tako nično, in hkrati dodatno obremenjuje okolje.



V Sloveniji je veljalo, da v povprečju ena oseba za božična darila porabi približno 350,00 eurov, torej družinica približno 700,00 eurov. Dopusti in darilo so stvari, ki predstavljajo prestiž. Del prestiža, ki ga kupimo, lahko porabimo za naložbeno zlato in srebro ter tako ohranja vloženo vrednost. Tako darilo se ne zavrže, ampak se ga lahko hrani še leta, celo tudi podeduje. Vedno pa ga lahko tudi prodamo.

Naložbeni srebrni unčni (31,10 gramov) kovanci so za vsak žep, saj je cena okoli 30,00 eurov in lahko predstavlja lepo in unikatno darilo. Za malce večji znesek lahko kupite tudi naložbene zlate kovance, 1,24 gramov težak dunajski filharmonik, ki predstavlja vrednost okoli 90,00. Naložbene zlate palice so od enega grama naprej, torej nakup v vrednosti 70,00 eurov ter vse do 1000 gramov. Za pičlih 12,00 eurov lahko dodatno kupite tudi darilno škatlico, ki trajno darilo še dodatno oplemeniti.



Tako darilo tako ostaja v hrambi, nakup darila je oseben in z vrednostjo, ki se ohranja ali narašča. Najmlajše s tem tudi podučimo glede varčevanja in možnosti uresničitve želja v prihodnosti.



Celotno kolekcijo si lahko pogledate na naši spletni strani www.zlatopoposti.si, ali nas pokličete na 030 70 99 98, ter vam osebno svetujemo glede nakupa.

*** oglasno sporočilo