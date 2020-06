Tradiconalno srečanje New Swing Quarteta

Kljub negotovim časom so člani New Swing Quarteta s prijatelji poskrbeli za tradicionalno srečanje konec maja na Resevni. Ob tej priložnosti obeležijo prvi javni nastop ki je bil v tem domu na Resevni pred 52. leti, točneje 27. aprila leta 1968. Takrat je šentjurska mladina organizirala prireditev ‘pokaži , kaj znaš’ in kvartetovci so zmagali. Tako se je rodila zasedba New Swing Quartet.

Drugi pomemben razlog pa je spomin na že pokojnega člana, baritonista Rada Razdevška, ki je prepeval v kvartetu 20 let, ko ga je zamenjal Tomaž Kozlevčar.