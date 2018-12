Tradicionalno božično pecivo: vanilijevi rogljički

Sestavine:

160 g masla

50 g sladkorja v prahu

70 g mletih orehov

200 g moke

3 jedilne žlice vanilijevega sladkorja

Presejano moko, sladkor v prahu in maslo zgnetemo v gladko maso. Dodamo orehe in testo še enkrat na hitro pregnetemo. Oblikujemo kepo, ki jo postavimo za ca. 30 minut na hladno. Iz mase nato oblikujemo kroglice, ki jih razvaljamo tako, da dobimo majhne svaljke, ki so na koncu nekoliko ožji. Iz svaljkov oblikujemo rogljičke, ki jih položimo na pekač. Rogljičke pečemo v predhodno ogreti pečici približno 10 minut na ca. 200ºC. Rogljičke še tople vzamemo s pekača in jih povaljamo v vanilijevem sladkorju.