V konjiški Športni dvorani je drugi decembrski torek potekal tradicionalni Žur pod goro Osnovne šole Pod goro. Letos je potekal pod naslovom ‘Ledeno kraljestvo’. V ospredju je bilo medsebojno sprejemanje in pomoč. Pri tem so se povezali z različnimi generacijami. Poleg osnovnošolcev so sodelovali tudi varovanci konjiškega Lambrechtovega doma in orkester dijakov I. gimnazije v Celju.

Foto: Foto Nareks