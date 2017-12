Tradicionalni koncert ‘Vitanjčani Vitanjčanom’ tudi letos navdušil

Sinoči je v Vitanju potekal tradicionalni praznični koncert z dobrodelno noto – ‘Vitanjčani Vitanjčanom’. Na odru vitanjske kulturne dvorane, ki je bila polna do zadnjega kotička, se je zvrstilo skoraj dvesto nastopajočih. Nastopili so združena pevska zbora Osnovne šole Vitanje, Party Buam, Družinski trio Pogladič, Ansambel Banovšek, Brigita Petre, Ansambel Posluh, vokalna skupina Expe, čarodej Andrej, Ansambel Žurerji, Original Pohorci, Vitančki, Ansambel Korenjaki in Vižarji ter Ansambel bratov Slatinek. Za konec zaigrali še člani Ansambla Zeme.

S tradicionalim koncertom želita Občina Vitanje in Odbor za družbene zadeve, ki koncert organizirata, povezati domačine in polepšati prihajajoče praznične dneve. Koncert je imel tudi dobrodelno noto, saj so del sredstev od prodanih vstopnic namenili mladim gasilcem.

Oglejte si zares pestro fotogalerijo, več o dogajanju pa v četrkovih NOVICAH!