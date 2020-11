Tovornjak iz Rogaške Slatine med moko prevažal migrante, policisti primer preiskujejo

Po družbenih omrežjih je pre dnevi zaokrožil video posnetek, ki domnevno prikazuje skupino migrantov pri izkrcavanju iz cisterne tovornega vozila celjskih registrskih tablic. Posnetek naj bi nastal med srbskim in hrvaškim mejnim prehodom, voznik pa naj ne bi vedel, da so se migranti skrili med moko.

V torek je na družbenih omrežjih zaokrožil video posnetek, ki domnevno prikazuje skupino ilegalnih prebežnikov pri izkrcavanju iz cisterne tovornega vozila celjskih registrskih tablic. O tem smo že v torek zvečer obvestili celjsko policijsko upravo, od koder so nam včeraj sporočili, da video posnetek preverjajo. Več uradnih pojasnil za zdaj še niso podali.

Se je pa medtem že oglasil lastnik tovornega vozila, ki zavrača očitke, da so skušali migrante namerno spraviti čez mejo.

Lastnik vozila: s tem se vozniki soočajo dnevno!

Nenad Jeličić, lastnik podjetja Silo Jeličić s sedežem v Rogaški Slatini je za medije (24ur) povedal, da naj bi posnetek nastal pred mejnim prehodom med Srbijo in Hrvaško. Posnel naj bi ga turški prevoznik.

Jeličić je povedal, da naj bi migranti v tovornjak splezali nekaj 100 metrov pred mejnim prehodom, kjer vozniki čakajo tudi po 48 ur, voznik pa tega naj ne bi opazil. Pravi, da se podobno na tem območju dogaja zelo pogosto in da je prav, da se tudi slovenska javnost o tem seznani.

Turški prevoznik naj bi nato slovenskega obvestil, kaj se je zgodilo, migrante sta skupaj spravila iz cisterne, kjer je bila sojina moka. Očitke, da so migrante skušali namerno spraviti čez mejo, je zavrnil, saj jih v tem primeru, kot pravi, verjetno ne bi izkrcali tik pred mejo. Vozniku prav tako grozi visoka kazen, tudi zapor.

Pojasnil je še, da so s tem, ko so se migranti skrili v cisterno tovornjaka, povzročili tudi 50 tisoč evrov škode, saj so celotni tovor sojine moke morali uničiti.

