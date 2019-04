Torek, 9. april – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Zaposleni in uporabniki Varstveno delovnega centra Šentjur – enote Slovenske Konjice dopoldne na Dvorcu Trebnik pripravljajo svečan sprejem olimpijca Martina Lešnika. Uporabnik VDC enote Slovenske Konjice je namreč na svetovnih igrah Specialne olimpiade v Abu Dhabiju osvojil srebrno in bronasto medaljo v dveh različnih disciplinah.

* Še danes in jutri je na Občini Vojnik mogoče oddati gradivo za sestavo brošure o znamenitih Vojničanih. K zbiranju je občane pozvala občina, saj materiala nima veliko, zato ga želijo pridobiti tudi iz osebnih arhivov.

* Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane prireja popoldne knjižni sejem, kjer boste lahko podarili knjige, ki jih ne potrebujete več, in si izbrali druge. Posebej zaželene so otroške slikanice in pravljice.

* Javni nastop učencev klarineta in saksofona prireja nocoj Glasbena šola Slovenska Bistrica.

* V Domu starejših Šentjur bo dopoldne predavanje numerologinje Branke Pušnik z naslovom Številke povedo.

* V medgeneracijskem centru Vojnik bo dopoldne delavnica o pripravi bureka

* Društvo upokojencev Vojnik danes organizira planinski pohod na Svetino nad Štorami. Pohodniki se bodo zbrali pred vojniško cerkvijo Sv. Jerneja.