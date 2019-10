Torek, 29. oktober – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Občinski svetniki v Rogatcu bodo na popoldanski seji med drugim govorili o projektu postavitve vetrnih elektrarn na grebenu Maclja. Okoljsko ministrstvo je že objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta. Do 20. novembra lahko javnost podaja pripombe.

* Celjski višji sodniki bodo danes obravnavali pritožbo Tadeje Falnoga, nekdanje direktorice SGP Nove, ki je v začetku leta zaradi poslovnih goljufij dobila dve leti zapora.

* Osrednja žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v Občini Slovenska Bistrica bo zgodaj popoldne na prostoru pred kostnico na pokopališču v Slovenski Bistrici. Govornik bo minister za javno upravo RS, Rudi Medved. Pred tem bo minister položil venca pri rovih v Zgornji Bistrici ter h kostnici na pokopališču. Vence bo položil tudi župan Slovenske Bistrice, dr. Ivan Žagar z delegacijo, in sicer na obeh omenjenih lokacijah ter k spomeniku na Trgu svobode.

* Celjski Hermanov brlog vabi danes, jutri in v četrtek na počitniško druženje v ustvarjalnici in igri Ježkov hranilnik in denarnica.

* V Šmarju pri Jelšah bodo člani Univerze za tretje življenjsko obdobje prisluhnili predavanju Martina Lipovška o podaljševanju življenja z znanostjo in tehnologijo.

* V prostorih Društva upokojencev Slovenske Konjice bo dopoldne brezplačno predavanje na temo Zdravila in jetra. Predavala bo farmacevtka Celjskih lekarn Eva Retuznik.