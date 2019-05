Torek, 28. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Svečana seja ob prazniku občine Zreče bo drevi v zreškem Kulturnem domu. Na dogodku se bodo v kulturnem programu predstavili dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, ob nagovoru župana mag. Borisa Podvršnika pa bodo podelili tudi letošnje občinske grbe.

Emil Mumel bo prejel zlati grb, srebrnega Konrad Arbajter, bronastega pa Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče. Posebno priznanje Občine Zreče bo tokrat šlo podjetju Unior, ki letos praznuje 100-letnico.

* Predstavniki Občine Slovenske Konjice nadaljujejo s predstavitvami participativnega proračuna. Drevi bodo o njem spregovorili v domu krajanov v Tepanju.

* Okrogla miza o Slovenkah, ki so se zapisale znanstvenem, umetniškem, duhovnem in drugem javnem evropskem področju bo zvečer v kulturnem centru Rogaški Slatini. Sledilo bo odprtje razstave Ženska v javnem evropskem prostoru.

* 13. medobčinsko srečanje turističnih podmladkov bo dopoldne na Trgu svobode v Sl. Bistrici. V programu, ki bo ob stojnicah in na odru, bodo sodelovali turistični podmladki osnovnih in srednje šole ter vrtcev z območja občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Pridružile se bodo tudi kake druge glasbene, pevske, plesne skupine.

* V ponovljenem poskusu se bosta na celjskem sodišču na predobravnavnem naroku o krivdi danes izrekla Andželko in Luka Blažun. Obtožena sta neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

* Na odru celjskega gledališča bo popoldne simfonična pravljica za otroke Sergeja Prokofjeva v koprodukciji Opere in Baleta SNG Maribor z Gledališčem Koper: Peter in volk.

* Popoldne bo v konjiškem Domu kulture prireditev ‘Vrtec poje in pleše’. Predavanje na temo ‘Najpogostejše težave v ustih’ pa bo že dopoldne v prostorih Društva upokojencev Slovenske Konjice. Predavala bo farmacevtka iz Celjskih lekarn, Špela Savšek.

* Veseloigra v domačem narečju Miciki je treba moža bo popoldne v Zibiki.

* Društvo upokojencev Vojnik v Šentrupertu nad Laškim prireja meddruštveno tekmovanje v streljanju z zračno puško.