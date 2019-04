* Danes bo v Centru Noordung v Vitanju potekala mednarodna strokovna konferenca ‘Gradimo evropsko blockchain infrastrukturo’.

* Občina Šmarje pri Jelšah je regijska zmagovalka projekta Zlati kamen. Priznanje bodo z nizom dogodkov proslavili danes v kulturnem domu in v Muzeju baroka. Dopoldne bo predavanje Zgodbe kipov s kalvarije in baročne delavnice za najmlajše. Popoldne bo slovesnost ob odprtju stopnišča s parkirišči za občino, zvečer pa še Noč knjige z Jernejem Dirnbekom in Davorjem Klarićem.

* Danes je svetovni dan knjige. V sklopu tega dne v Splošno knjižnico Slovenske Konjice prihajata dve novosti: bralna značka za odrasle in predšolska pravljična bralna značka. Z dodanimi dejavnostmi želijo podpirati intelektualni in kulturni razvoj občanov. Poskrbeli bodo tudi za postajo brezplačnih rabljenih knjig pred konjiško knjižnico. V sklopu svetovnega dneva knjige pa napovedujejo tudi javno objavo 5. Literarnega natečaja Spirala, za izvirno še neobjavljeno zgodbo, pesniško stvaritev in pravljico.

* Knjižno tržnico so pripravili v Celju v sklopu Slovenskih dni knjige 2019, zvečer pa še Noč knjige, ki je posvečena 200-letnici smrti Valentina Vodnika.

* Uroš Perič Perry bo nocoj v Celju nastopil na dobrodelnem koncertu za zbiranje sredstev za počitnice otrok iz socialno šibkejših družin.

* V Bistriškem gradu bo nocoj ponovitev koncerta Women and man, večer jazza in soula s Tejo Pančič in Mikeom Orešarjem. Oba sta bistriška glasbenika. V ljubezni do jazz, soul, blues in country glasbe sta združila in pripravila tematsko obarvan večer za kitaro in dva vokala.

* Matea Brečko iz Slovenske Bistrice prireja Vseslovensko petje s srci. Med 10 in 11. uro vabi vse, da zapojejo sami ali skupaj s prijatelji in znanci. Namen dogodka je združiti vse Slovence in Slovenke v skupnem prepevanju slovenskih pesmi kot poklon sebi, slovenskemu jeziku, kulturi in državi. Posnetke sodelovanja na dogodku lahko kasneje objavite na Facebook strani Vseslovensko petje s srci. V sklopu tega projekta se bodo pred spomenikom Franja Malgaja v Šentjurju dopoldne zbrali ljubitelji zborovske glasbe in petja.

* V Ipavčevem kulturnem centru Šentjur prirejajo pogovorni večer z družinsko terapevtko Veroniko Podgoršek. Spregovorila bo o partnerskih odnosih in predstavila svojo zadnjo knjigo Ljubezen na terapiji.