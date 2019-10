Torek, 22. oktober – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na popoldanski seji občinskega sveta v Slovenski Bistrici bodo govorili o priseljevanju tujcev. Prav tako je na dnevnem redu polletna realizacija proračuna, več premoženjskih in drugih zadev. Med naložbami bodo obravnavali gradnjo vrtca na Keblju in obnovo kopališča v Slovenski Bistrici. Predstavili bodo tudi kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni in govorili tudi o sofinanciranju obnov fasad objektov, ki so varovani kot kulturna dediščina.

* V Splošni knjižnici Slovenske Konjice pričenjajo z novo sezono brezplačnih Čajank.Prizorišča Čajank bodo v Slovenskih Konjicah, Ločah, Zrečah in Vitanju. Prvi gost bo danes v Knjižnici Loče, Matevž Lenarčič, svetovno znan pilot, biolog, fotograf, alpinist, … ki je z ultralahkim letalom že dvakrat obletel svet.

* Nocoj bo v celjskem Narodnem domu koncert Celjskega godalnega orkestra. Solist bo eden najboljših hornistov na svetu Boštjan Lipovšek.

* Ipavčev kulturni center Šentjur na nocojšnjem literarnem večeru gosti Bronjo Žakelj, avtorico trenutno najbolj brane slovenske knjige Perilo se pere na devetdeset

* Glasbena šola Slovenska Bistrica prireja skupni javni nastop učencev, ki bo nocoj v koncertni dvorani šole v Poljčanah.