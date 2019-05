Torek, 21. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Šentjurju bo danes slovesna predstavitev znamke, ki jo bo Pošta Slovenije izdala ob 100. obletnici smrti borca za severno mejo Franja Malgaja.

* Posvet o prilagoditvah stanovanj in hiš za varno starost v okviru mreže starosti prijaznih mest in občin bo dopoldne v sejni sobi Hotela Atrij Zreče. Skupaj s predstavniki Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje bodo občanom predstavili, kako se da že z manjšimi in ne nujno dragimi posegi ter pripomočki in z ustreznimi prilagoditvami bistveno prispevati k varnem staranju doma.

* Strokovno srečanje vinogradnikov bo dopoldne v vinogradu Jožeta in Darinke Tominšek v Bezini. Pogovorili se bodo o trenutnem stanju v naravi, zelenih delih in letošnjih škropljenjih. Strokovne nasvete bosta vinogradnikom delila Roman Štabuc, specialist za vinogradništvo pri KGZ Maribor in Iris Škerbot, specialistka za varstvo rastlin pri KGZ Celje.

* Zavod za kulturo Slovenska Bistrica prireja v Bistriškem gradu nocoj odprtje razstave kamnita paleta. Razstavlja Oplotničan Marjan Crnič.

* Kako postaneš policist, kaj, kako in kje delaš? To bodo popoldne izvedeli učenci Osnovne šole na Spodnji Polskavi, kjer bo dinamična predstavitev poklica policista. Učenci bodo lahko na konkreten način spoznali pripomočke, ki jih pri delu uporablja, ter si ogledali policijsko vozilo.

*Judo zveza Slovenije v sodelovanju z Judo klubom Z’dežele Sankaku Celje organizira že petnajsti Evropski pokal v judu, ki bo v soboto 25. in v nedeljo, 26. maja v večnamenski športni dvorani v Podčetrtku. Danes dopoldne pa v Podčetrtku pripravljajo tudi novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili več podrobnosti o letošnjem dogodku.