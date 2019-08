Torek, 13. avgust – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na Sladki Gori bo dopoldne romarski shod z blagoslovom zelišč in sveč, ki ga bo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek.

V sklopu Aninega festivala v Rogaški Slatini bo v Paviljonu Tempelj zvečer koncert Ane Bezjak in Marka Zaletelja. V tamkajšnji Anini galeriji bo zvečer svečana otvoritev razstave ob 70-letnici Maksimiljana Sternada – Milča.

Razstava steklenih izdelkov pa bo na ogled od tega večera na gradu Podsreda.

* Na razstavišču Pristava v Slovenski Bistrici je še danes in jutri na ogled razstava, s katero v Društvu Majolika zaokrožujejo svoje polletno delovanje. Razstavljajo domačinke: Boža Majcen, Nives Skamlič, Bernardina Neda Paj in Ljubica Zgonec Zorko. Razstavo so naslovili Vsake oči imajo svojega malarja. Z njo zaključujejo projekt, v katerem so pod mentorstvom akademskega slikarja Dušana Fišerja raziskovale »telo kot objekt za napako«.

* Drevi bo v oplotniškem grajskem kompleksu poletni literarni večer z naslovom SMEŠNICE. Prisluhniti bo mogoče različnim lokalnim avtorjem.

* Nocoj bo na celjskem glavnem trgu Swing doživetje z Vitezi ritma, ki preigravajo dixieland in swing oz. džez glasbo iz 20. in 30. let prejšnjega stoletja.

* Popoldne bodo v Celju lutke obudile Kettejevo pravljico Šivilja in škarjice.