To soboto bo Celje zasvetilo v praznični podobi

Kljub aktualnim ukrepom bodo na Mestni občini Celje Celjanom uspeli vsaj nekoliko polepšati letošnji december. Delavci Elektrosignala so tako že začeli nameščati božično–novoletno razsvetljavo. »Verjamemo, da bo marsikomu sprehod po lepo okrašenem mestu polepšal dan, ga napolnil z energijo, toplino in upanjem na boljši jutri,« pojasnjujejo na Mestni občini Celje.

Praznično razsvetljavo bodo prižgali v soboto, 28. novembra. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa občanov na prižig lučk ne bodo vabili.

Kaj in kje bo osvetljeno?

Zaradi obnovitvenih del na fasadah in ostalih gradbenih del osvetlitev mesta vsako leto prilagodijo razmeram, vendar glavnina tudi to pot ostaja enaka. Na Krekovem trgu, pred Knežjim dvorcem, Pokrajinskim muzejem Celje, pri fontani pri kinu Metropol, pri Marijinem znamenju na Glavnem trgu in na Starem gradu Celje bodo praznično vzdušje ustvarili z video projekcijami. Zvezdno nebo bo sijalo od Glavnega trga preko Stanetove in do Lilekove ulice.

Tudi Muzejski trg bo zaradi praznične razsvetljave še lepši. Osvetlili bodo drevesa, na zgor-njem zunanjem hodniku Pokrajinskega muzeja Celje namestili zelene, nesvetleče girlande, oboke pa osvetlili. Lik zvezde bo sijal na Stanetovi ulici, lik smreke z medvedkom pa na Glav-nem trgu pred Paviljonom za prezentacijo arheologije oziroma Turistično-informacijskim cen-trom. Postavili bodo tudi svetlobni lik kočije. V starem mestnem jedru (Prešernova ulica od Kre-kovega trga do slaščičarne Zvezda) že nameščajo ambientalno ozvočenje.

»Letošnja novost bodo šopki iz smrečja, ki jih bomo namestili na kandelabre v mestu in bodo okrašeni z bučkami in pentljami.«

Led svetlobne luči

Kot še pojasnjujejo na Mestni občini Celje, si prizadevajo, da je praznična okrasitev energetsko kar se da učinkovita. Dotrajane okrasne svetlobne elemente nadomeščajo samo z LED sve-tlobnimi lučkami, ki so energetsko najbolj učinkovite, za krasitev pa uporabljajo tople barve. Božično-novoletna razsvetljava bo tako kot minula leta svetila do 6. januarja.

Mesto bodo ‘preplavile’ smreke

Tudi letos bodo mesto okrasili s smrekami. »Za krasitev mestnega jedra smo si v podjetju Ze-leno drevo izposodili 30 ‘živih’ smrek, ki so posajene v lonce in so visoke od 180 do 220 centi-metrov. Podjetje jih bo spomladi ponovno zasadilo v zemljo. Veseli smo, da bomo tudi na tak način prispevali k ohranjanju dreves in narave.« Mesto pa bodo krasile tudi smreke, ki so jih tako kot prejšnja leta prijazno ponudili občani.