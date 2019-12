To nedeljo izbiramo glasbeno zvezdo Štajerske!

Drugo glasbeno zvezdo Štajerske bodo izbrali to nedeljo v Slovenskih Konjicah. Na velikem finalnem koncertu v Športni dvorani bodo zmagovalca radijskega šova Glasbena zvezda Štajerske izbrali obiskovalci.

Od oktobra pa vse do začetka decembra je na Radiu Rogla potekal šov Glasbena zvezda Štajerske. Ob sredah zvečer so se v sklopu oddaje Pod Roglo se poje in igra predstavili različni glasbeni talenti, solisti ali združeni v duete in ansamble. Skupaj je v desetih tednih šova nastopilo 20 posameznikov in ansamblov iz vse Štajerske in tudi širše.

Izbrali 12 finalistov

Poslušalci Radia Rogla so vsak teden izmed dveh nastopajočih z glasovanjem na spletni strani http://zvezda.nmedia.si/ izbrali zmagovalca tedna in ga s tem poslali v finale. Tako smo dobili 10 finalistov, strokovna žirija pa je nato izmed tistih, ki jim z glasovi poslušalcev ni uspelo, izbrala še dva finalista. Vseh 12 se bo znova predstavilo na velikem finalnem koncertu to nedeljo in se potegovalo za laskavi naziv ‘glasbena zvezda Štajerske’.

Koncert leta z zvezdami

V Slovenskih Konjicah, v Športni dvorani, se to nedeljo 22. decembra obeta pravi glasbeni spektakel.

Skupaj s finalisti šova: Sanjskimi muzikanti, Kristino Fermolšek, Petovia kvintetom, Ansamblom Valovi, Ninom Cizejem, Ansamblom Trenutek, Matejo Kamnik, Ansamblom Žurerji, Lauro Pesjak, Nino Vertnik in Prisrčniki bodo nastopile tudi uveljavljene glasbene zvezde: Modrijani, Werener, Dejan Vunjak, Darja Gajšek, pa Harmonikarski orkester Mateja Banovška in lanska zmagovalka šova, prva Glasbena zvezda Štajerske Nuša Pliberšek.

Kdo bo nova glasbena zvezda Štajerske bodo na nedeljskem koncertu odločili obiskovalci prireditve, saj je vstopnica tudi glasovnica.

1 od 11

Več: TUKAJ.

Voda Rogla za dober glas

Glasbeniki so navdušeni nad Vodo Rogla, ki jim jo vsak teden ponudijo v studiu. Povejo, da je odlična!

Glasbene zvezde Štajerske pijejo: izvirsko vodo Rogla.

(Nina Krobat)