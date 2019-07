Tiramisu rolada

Testo:

5 jajc

100 g sladkorja

2 žlici vanilijevega sladkorja

1 žličko limoninega soka

100 g moke

2 žlici škroba

2 žlici kakava v prahu

Krema:

4 liste želatine

2 jajci

80 g sladkorja

400 g maskarpone

200 g smetane

Potrebujemo še:

ohlajena močna kava

2 žlici kakava v prahu

Priprava:

Pečico segrejte na 200 stopinj (ventilatorsko na 180 stopinj). Ločite rumenjake od beljakov. Penasto stepite rumenjake, 60 g sladkorja in vaniljev sladkor. Beljakom prilijte limonin sok in jih čvrsto stepite. Med stepanjem počasi dodajajte sladkor. Nato sneg primešajte rumenjakom. Na koncu primešajte še moko, škrob in kakav. Zmes prelijte v visok pekač, obložen s papirjem za peko in testo pecite približno 12 minut. Pečeno testo prevrnite na kuhinjsko krpo, posuto s sladkorjem, odstranite papir, testo zvijte in počakajte, da se ohladi.

Namočite želatino. Ločite rumenjake od beljakov. Nad vročo vodno kopeljo penasto stepite rumenjake in 40 g sladkorja. Posodo nato odstavite s kuhalne plošče in v njej stopite želatino. Mešajte, dokler se zmes ne ohladi. Nato primešajte maskarpone. Beljakom dodajte preostali sladkor in stepite trd sneg. Primešajte ga preostali kremi. Čvrsto stepite še smetano in jo prav tako primešajte. Skuhajte kavo. Biskvit razvijte in ga navlažite s tekočino. Premažite ga s kremo in ga spet zvijte. Za približno 4 ure ga postavite v hladilnik in nato potresite s kakavom.