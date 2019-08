Tineta Lesjaka položili k večnemu počitku

Včeraj so na pokopališču v Čadramu, k večnemu počitku položili Tineta Lesjaka, priznanega glasbenika, očeta, sorodnika, prijatelja, sodelavca, sokrajana.

Na pogrebu se je zbrala komaj pregledna množica ljudi iz vseh koncev Slovenije, med njimi tudi veliko glasbenikov in znanih oseb iz sveta glasbe.

Sveto mašo je daroval upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek ob somaševanju domačega duhovnika in še dveh duhovnikov iz sosednjih župnij.

Od njega smo se poslovili s tremi govori, pesmijo in glasbo, njegove melodije pa bodo ostale vedno z nami.

1 od 15

Več v četrtkovi izdaji lokalnega časopisa NOVICE.