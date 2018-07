Tina Trstenjak finalistka v Zagrebu

Zagreb ta konec tedna gostil veliko nagrado v judu. Na tekmovanju delijo tudi kvalifikacijske točke za uvrstitev na naslednje olimpijske igre. Med 570 tekmovalci je 18 slovenskih judoistov, tudi člani celjskega kluba Z’dežele Sankaku, bistriškega Impola in mariborskega Branik Brokerja. Aktualna olimpijska prvakinja Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kilogramov je nastopa danes in z 2. mestom zabeležila doslej najvišjo slovensko uvrstitev. Premagala je tri tekmice, v finalu pa je bila boljša Japonka Nami Namekura.

Foto: arhiv IJF