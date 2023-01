Tina Šutej postavila najboljši izid sezone na svetu

Skakalka s palico Tina Šutej je s preskočenimi 476 centimetri postavila najboljši izid sezone na svetu. Članici celjskega Kladivarja je to uspelo na dvoranskem troboju Slovenije, Srbije in Hrvaške v Beogradu. Od devetih slovenskih posamičnih zmag sta še za dve poskrbela celjska atleta. Eva Pepelnak je bila s 13 metri in 52 centimetri najboljša v troskoku, Vid Botolin pa je bil s časom 8:13,27 najhitrejši na 3.000 metrov. Kladivarjev Žiga Jan je bil tretji v teku na 800 metrov (1:53,01). Tretji je bil tudi član bistriškega atletskega društva Nino Celec, ki je v daljino skočil 7,25 metra. V moškem skoku s palico je bil najboljši Robert Renner – Celjan, ki tekmuje za ljubljanski mass je preskočil 540 centimetrov.

Slovenci so sicer zasedli zadnje tretje mesto, a so za Hrvati zaostali vsega eno točko. Troboj so dobili Srbi. (Jure Mernik)

Foto: Facebook AZS

