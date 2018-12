Tina Konec razstavlja v Kvartirni hiši v Celju

1 od 5

V Galeriji Kvartirna hiša v Celju so nocoj odprli razstavo akademske slikarke Tine Konec z naslovom Kristalizacije. Avtorica je našla svoj likovni jezik predvsem v risbi saj ustvarja značilne monokromne kompozicije drevesnih vrhov, vejic in iglic, ki so natančno zarisane ob pogledu v nebo. Na ogled je 14 risb, ki so nastale v zadnjem letu. Kot je ob odprtju pojasnila kustosinja razstave, Dona Pratnekar, je prosojnost paus papirja, na katerega riše s črnim tušem, le eden izmed likovnih elementov, ki daje njenim delom eteričen značaj zračnosti, lebdenja, skoraj holografske vibracije likovne podlage njenih form.

Avtorica že od svojih dijaških dni ustvarja tudi ilustacije Maca Celjskega in njegove dogodivščine za časopis Celjan.