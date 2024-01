Timi Zajc na svetovnem prvenstvu poletel do brona

Na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu se je ‘prebudil’ Timi Zajc. Smučarski skakalec iz Hramš, ki mu v prvem delu sezone ni šlo vse po načrtih, je poletel do nove medalje na velikih tekmovanjih. Aktualni svetovni prvak z velike skakalnice iz Planice 2023 je bil blizu zlata tudi tokrat. Po prvem dnevu tekmovanja (dveh petkovih serijah) je vodil, drugi tekmovalni dan pa so zaradi težav z vetrom izpeljali le še en serijo, po kateri je Zajc končal na 3. mestu, za Avstrijcem Stefanom Kraftom in Nemcem Andreasom Wellingerjem. (Jure Mernik)

Foto Facebook, Nordic Focus Photo Agency