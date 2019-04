V Prilipah pri Brežicah so včeraj izpeljali prvo letošnjo dirko slovenskega državnega prvenstva v motokrosu. V odprtem razredu je bil pričakovano najboljši Makolčan Tim Gajser, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. To pa ni bila edina zmaga za družino Gajser – Timov oče Bogomir Gajser je namreč slavil med ‘veterani 50’, tudi on prepričljivo z zmagama v obeh vožnjah.