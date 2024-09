Tim Gajser z drugim mestom v Turčiji obdržal skupno vodstvo

Do konca sezone 2024 svetovnega prvenstva v motokrosu sta le še dve dirki, na Kitajskem in v Španiji. Danes pa so v Turčiji izpeljali 18. letošnjo dirko, na kateri je v elitnem razredu MXGP Tim Gajser osvojil drugo mesto – v prvi vožnji je bil četrti, v drugi pa drugi. Makolčana je premagal le Jorge Prado in prav Španec je tudi njegov največji tekmec v boju za naslov svetovnega prvaka. Razlika med omenjenima voznikoma je zdaj 14 točk. Teoretično je v igri še vedno tudi trenutno tretji Nizozemec Jeffrey Herlings, ki za Gajserjem zaostaja za 53 točk. (Jure Mernik)

Foto: AMZS