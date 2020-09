Tim Gajser v Faenzi vpisal še eno drugo mesto

Motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v italijanski Faenzi v razredu MXGP osvojil drugo mesto. Makolčan je bil v prvi vožnji po padcu peti, v drugi pa je bil najhitrejši. Zmagal je Italijan Antonio Cairoli. Zaradi poškodbe, ki jo je staknil pred sredino dirko, ni nastopil doslej vodilni v skupnem seštevku Nizozemec Jeffrey Herlings. Po novem je v vodstvu Cairoli z 285 točkami, 278 jih ima Gajser na drugem mestu, Herlings je ostal pri 263 in je zdaj tretji.

V Faenzi je bila sicer danes na sporedu zadnja od treh zaporednih dirk na istem prizorišču. Gajser je vpisal šesto in dve drugi mesti. Motokrosisti bodo imeli zdaj premor do 27. septembra, ko se bo začel naslednji trojček tekem, v italijanski Mantovi bodo do 3. oktobra spet na sporedu tri preizkušnje. (Jure Mernik)

Foto: HRC

