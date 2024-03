Tim Gajser sezono svetovnega prvenstva začel s tretjim mestom

Začela se je nova sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Prva dirka od skupno dvajsetih je bila v Argentini, Tim Gajser pa jo je v elitnem razredu MXGP končal na tretjem mestu. Makolčan je do odra za zmagovalce tokrat prišel z odlično drugo vožnjo. V prvi je namreč padel v prvem krogu in se vseeno prebil do petega mesta, drugo vožnjo pa je dobil po tem ko je vodil od starta do cilja. Skupno zmago na dirki je sicer dosegel svetovni prvak Španec Jorge Prado. Naslednja dirka bo čez dva tedna v Španiji.

Foto: AMZS