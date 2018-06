Tim Gajser potrdil prevlado na domačih dirkah + FOTO

Motokrosisti so včeraj v Mačkovcih tekmovali na četrti dirki AMZS državnega prvenstva v motokrosu. Prav v vseh kategorijah so se ponovili zmagovalci tretje dirke državnega prvenstva. Na najvišjo stopničko so tako ponovno stopili: Tim Gajser (MX open), Maks Mausser (MX 125), Jan Pancar (MX2), Noel Zanozc (MX 85), Jaka Peklaj (MX 65), Sašo Kragelj (MX Veterani 40) in Bogomir Gajser (MX Veterani 50) in v pokalnem prvenstvu MX 50 Val Slavec.

V kraljevi, odprti kategoriji, je Makolčan Tim Gajser (Motocross-ski Gajser Team) v obeh vožnjah premočno zmagal in tako opravil dober trening pred odhodom v Indonezijo, kjer ga čakata novi dirki za svetovno prvenstvo. V cilj je pripeljal skoraj minuto pred konkurenti. Ostali tekmovalci so bili bolj izenačeni. Drugi je bil Klemen Gerčar (AMD Brežice), tretji pa Aljoša Molnar (TRK Tajfun Šport). Gajser tako ostaja na vrhu domačega prvenstva.

