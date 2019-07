Tim Gajser naredil nov korak k osvojitvi naslova svetovnega prvaka

Motokrosisti so danes v Indoneziji odpeljali enajsto dirko svetovnega prvenstva. V kraljevskem razredu MXGP je znova zmagal Tim Gajser. Za Makolčana je to šesta zaporedna zmaga in sedma v sezoni. Danes je bil najhitrejši v prvi in po eni manjši napaki in padcu drugi v drugi vožnji. Z novimi 47 točkami je Gajser prednost v skupnem seštevku pred Italijanom Antonijem Cairolijem, ki ga v Indoneziji ni bilo, povečal na velikih 130 točk.

Foto: HRC