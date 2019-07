Testenine z domačim pestom

Sestavine za 4 osebe:

večji šopek bazilike

šopek peteršilja

200 g parmezana

100 g pinjol

2 dl oljčnega olja

3 stroki česna

500 g testenin

sol

Priprava:

korak:

Parmezan naribamo, osmukamo liste bazilike in peteršilja, česen očistimo in grobo nasekljamo.

Pristavimo velik lonec vode. Ko zavre, solimo in v krop stresemo izbrane testenine ter skuhamo po navodilih na embalaži.

korak:

V sekljalnik damo pinjole in česen ter na hitro grobo sesekljamo. Dodamo liste bazilike in peteršilja, prilijemo približno 1 dl oljčnega olja in spet na kratko vklopimo sekljalnik, nato postopno prilivamo preostalo oljčno olje in ponovimo kratko sekljanje. Dobiti moramo gosto omako iz sesekljanih zelišč, ne ‘kreme’. Omako postrgamo v večjo skledo, dodamo parmezan, dobro premešamo in pesto je pripravljen.

korak:

Kuhane testenine odcedimo, stresemo na pesto, premešamo, prilijemo zajemalko vode, v kateri so se kuhale testenine in znova premešamo ter takoj postrežemo.