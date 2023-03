Testenine z bučkami in korenčkom

Sestavine za 2 osebi:

· 200 g poljubnih testenin

· 1 bučka

· 1 večji korenček

· 3 stroki česna

· 2 ščepca muškatnega oreščka

· malo masla

· mali lonček kisle smetane

· sol in poper

· 80 g parmezana

Priprava:

1. korak:

Pristavimo vodo za testenine, ki jih skuhamo po navodilih proizvajalca. Mi smo izbrali špinačne testenine, podobne trgancem. Medtem z rezalnikom narežemo bučko in korenček na tanke kolobarje.

2. korak:

V ponvi na malo masla na hitro prepražimo sesekljan česen, dodamo kolobarje bučke, pomešamo in malo pražimo. Nato dodamo še korenček, začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom ter med občasnim mešanjem spet pražimo minuto ali dve, da se zmehča tudi korenje.

3. korak:

Zelenjavi, ki je še hrustljava, dodamo kislo smetano in polovico parmezana, premešamo in pustimo, da omaka nekaj minut nežno vre, da se okusi povežejo. Če želimo bolj zmehčano zelenjavo, čas kuhanja podaljšamo. Na koncu v omako stresemo kuhane testenine, dodamo še nekaj žlic vode, v kateri so se kuhale testenine, pomešamo in potresemo s preostalim parmezanom.

1 od 1

Testenine na hitro s smetanovo omako iz bučk in korenja so okusna in zdrava vegetarijanska jed.