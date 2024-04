Sestavine za 4 osebe:

500 g poljubnih testenin

500 g špargljev

200 g pršuta

4 stroke česna

žlica masla ali malo olivnega olja

sol in poper

ščepec muškatnega oreščka

lonček kisle smetane

nekaj žlic parmezana

Priprava:

1. korak:

Šparglje za nekaj minut namočimo v vodo, nato odlomimo spodnje olesenele dele, ki jih

zavržemo. Očiščene šparglje narežemo na približno 2–3 cm dolge koščke. Olupimo in

nasekljamo česen, rezine pršuta pa narežemo na manjše kocke.

2. korak:

Na štedilnik pristavimo večji lonec z vodo in obilno solimo. Ko voda zavre, skuhamo testenine po navodilih z embalaže. Vmes pripravimo omako.

3. korak:

V veliki ponvi stopimo maslo in na njem na hitro popražimo česen in pršut, dodamo šparglje ter premešamo ter na zmernem ognju med mešanjem pražimo dve minuti. Dodamo kislo smetano, muškatni orešček, mleti poper in malo soli (solimo previdno, saj je slan že pršut). Vse skupaj premešamo in pokrijemo ter na majhnem ognju kuhamo še nekaj minut, da se okusi povežejo.

4. korak:

Ko so testenine kuhane, jih s prijemalko predevamo v ponev z omako in dodamo še nekaj žlic vode, v kateri so se skuhale testenine, da dobimo svilnato omako. Dobro premešamo, da se omaka lepo prime testenin. Če ponev ni dovolj velika, najprej odcedimo testenine (prihranimo malo vode od testenin) in omako vmešamo v testenine v loncu. Na koncu potresemo s parmezanom.

Testenine s šparglji in pršutom so hitro pripravljena jed, ki zelo ugaja našim brbončicam.

Uporabimo lahko katerekoli testenine, tudi njoke. Zraven postrežemo skledo solate.