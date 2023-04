Testenine s šparglji, bučkami in pinjolami

Sestavine za 2–3 osebe:

· 200 g špagetov

· 250 g zelenih špargljev

· srednje velika bučka

· 3 stroki česna

· 3 žlice pinjol

· olivno olje

· 3 žlice parmezana

· sol in poper

· ščep čilijevih kosmičev

Priprava:

1. korak:

V suhi ponvi blago opečemo pinjole. Opečene stresemo na krožnik.

2. korak:

Ponev znova pristavimo. Na žlici olja med občasnim mešanjem in potresanjem ponve zlato opečemo rezine bučk.

3. korak:

Šparglje očistimo in odlomimo olesenele konice stebelc. Segrejemo žar ponev, namažemo z malo olja, dodamo šparglje in jih obrnemo tako, da rešetka ponve nanje zariše vzorec. Šparglje opečemo na obeh straneh, vsega skupaj kakih 5 minut. Pečene solimo in narežemo na manjše koščke.

4. korak:

Po navodilu z embalaže skuhamo špagete. Medtem v večji ponvi na olivnem olju na hitro prepražimo nasekljan česen. Odcejene testenine stresemo na česen in olje, dodamo še nekaj žlic vode, v kateri smo kuhali testenine. Dodamo šparglje in bučke ter po okusu začinimo s poprom in čilijevimi kosmiči. Med potresanjem ponve še malo popražimo, da se dodana zelenjava segreje. Na koncu potresemo s pinjolami in parmezanom.

Šparglji so bogati z vitamini in minerali, slovijo pa tudi kot naravni afrodiziak.