Testenine morje

Sestavine:

20 dag mešanih morskih sadežev

0,5 kg širokih rezancev

olivno olje

peteršilj

česen

rožmarin

1,5 dcl belega vina

2 žlici parmezana

sol, poper

Priprava:

korak:

Testenine skuhamo in odcedimo. Morske sadeže na hitro odtalimo in spražimo na olivnem olju.

korak:

Dodamo sesekljan česen in rožmarin ter zalijemo z belim vinom. Pokuhamo. Dodamo testenine, potresemo s parmezanom in sesekljanim peteršiljem, posolimo in popopramo.

korak:

Kuhamo toliko časa, da se omaka prime testenin.