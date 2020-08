Test št. 1: zmagi za Celjane in Mariborčane

Nogometni državni prvaki – igralci Celja, so opravili prvi test pred novo sezono 2020/2021. Na domačem igrišču so za zaprtimi vrati s 4:0 premagali drugoligaša Radomlje. Zadeli so Ivan Božić (12’), Luka Kerin (45’), Gašper Koritnik (55’) in Jakob Novak (67’). V sredo v Celje pride še ptujska Drava. Sicer pa so iz celjskega tabora sporočili, da klub zapuščata Jure Travner in Hrvat Karlo Plantak. Prvemu je s slovenskimi prvaki potekla pogodba, z drugim pa so se pri Celju razšli sporazumno. Travner je za moštvo iz knežjega mesta zbral 265 nastopov in je edini, ki je v celjskem dresu osvojil tako slovensko pokalno kot ligaško lovoriko.

Zmago so na prvi tekmi v sklopu priprav na novo sezono vpisali tudi nogometaši Maribora. Drugouvrščena ekipa minulega prvenstva je včeraj z 8:1 ugnala Beltince.

Foto: Facebook NK Celje