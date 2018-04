Včeraj zvečer so učenci 4. in 5. razreda OŠ Tepanje v čitalnici Splošne knjižnice pripravili predstavitev slikanice Skrivnost zmajčka Potacajčka. Otroci so pravljico obiskovalcem odigrali, ob koncu pa so zapeli tudi zmajčkovo himno.

