Dopoldne je v Tepanju voznik osebnega vozila trčil v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Slovenske Konjice in PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ujeto osebo, nevtralizirali razlite motorne tekočine, pomagali policistom, reševalcem in dežurnim cestnega podjetja. Reševalci NMP Slovenske Konjice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo v bolnišnico.

Foto: PGD Slovenske Konjice

