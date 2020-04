Tepanjčan Zlatko Ratej je novi državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje

Novi državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje je Zlatko Ratej. 36-letni Tepanjčan je zadolžen predvsem za področje civilne zakonodaje. Gre za področje priprave predlogov zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo izvajanje obligacijskega prava, stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, civilnega procesnega prava, izvršilnega prava v posameznih postopkih, vodenje postopkov zaradi insolventnosti, upravljanje sodnega registra, določajo pravila dedovanja, reševanja upravnega spora in alternativnega reševanja sporov.

Diplomant Pravne fakultete na Univerzi v Mariboru je bil sicer nazadnje – od leta 2019, zaposlen na rektoratu Univerze v Mariboru, za področje prenosa znanj in tehnologij. Še vedno pa ostaja tudi predsednik lokalnega odbora Stranke modernega centra Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. (Jure Mernik)

