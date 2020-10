Telovadne naprave so postavili sredi Slovenskih Konjic

‘Zeleni urbani prostor Slovenskih Konjic’ – tako so poimenovali projekt, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bogatejši za pet telovadnih naprav. Na Občini so slabih 38 tisoč evrov vreden projekt izvedli skupaj s partnerji, konjiškim Zavodom za šport, samostojno podjetnico Alenko Žakelj in športnim društvom Konjiški maraton. Za prihodnji teden so med drugim napovedali tudi delavnico o pravilni uporabi novih naprav. Kot so povedali na Občni je bil cilj, da pod krošnjami mestnega parka prebivalcem zagotovijo odličen medgeneracijski prostor za druženje, kulturno in športno udejstvovanje. Spomnimo: že nekoliko pred postavitvijo telovadnih naprav so na travi med Domom kulture in sodiščem dotrajane lesene hiške (v Malindiji), namenjene otrokom, nadomestili z novimi. (Jure Mernik)

