Tekmovalni vrhunec na Rogli se obeta 18. januarja

Rogla je tudi to zimo (2019/2020) na koledarju Mednarodne smučarske zveze (FIS). Gostila bo tekme v alpskem smučanju in deskanju na snegu.

Če bo šlo vse po načrtu, bodo alpski smučarji in smučarke na Rogli tekmovali že 21. in 22. december, ko so predvidene štiri slalomske tekme (dve ženski in dve moški) kategorije FIS. Najbolj odmevno tekmovanje pa bo znova svetovni pokal v deskanju na snegu, ki se ga bodo udeležili najboljši deskarji alpskega sloga na svetu. Paralelni veleslalom za ženske in moške bo 18. januarja. To pa ne bodo edina tekmovanja pod okriljem FIS. Kaj se še obeta na Rogli, lahko preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Preverite tudi:

Rok Marguč na stopničkah: Tretje mesto v tekmi svetovnega pokala!

https://novice.si/page/rok-marguc-na-stopnickah-tretje-mesto-v-tekmi-svetovnega-pokala/